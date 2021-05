Conte, ieri da Zhang è arrivata un’investitura ufficiale

Nel corso delle varie interviste, il presidente nerazzurro ha speso belle parole nei confronti del tecnico

Steven Zhang è il presidente più giovane della storia dell’Inter a vincere uno scudetto. Ieri si è goduto la festa: prima dalle tribune di San Siro, poi direttamente in campo. Lì il presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha sottolineato l'importanza di avere in panchina uno come Antonio Conte.