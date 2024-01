Zhang, la Supercoppa per ritagliarsi spazio nella storia dell’Inter. Davanti solo i Moratti

"Che la situazione economica dell’Inter – ma non solo dell’Inter – richieda attenzione e sacrifici, ci è noto. Non a caso nelle ultime stagioni ci sono state spesso cessioni importanti. Sappiamo anche che il finanziamento di Oaktree è ingente e si avvicina alla scadenza, una situazione che richiede un intervento in tempi relativamente brevi (operazione alla quale si sta lavorando). Oggi, però, Zhang è soprattutto un presidente arrivato a una sola partita dalla conquista del suo sesto trofeo: se stasera i nerazzurri batteranno il Napoli, l’Inter cinese aggiungerà questa Supercoppa italiana alle due vinte nelle ultime stagioni, alle due Coppe Italia e soprattutto allo scudetto del 2021", scrive La Gazzetta dello Sport.