Zhang invitato dall’Uefa per la finale di EL: verrà omaggiata la memoria di Arpad Weisz

Il presidente dell'Inter ha ricevuto un invito da parte della Uefa per la finale di Europa League a Budapest di mercoledì

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter, Steven Zhang , ha ricevuto un invito da parte della Uefa per la finale di Europa League a Budapest di mercoledì.

Verrà omaggiata la memoria di Arpad Weisz, tecnico dello scudetto dell’Inter nel 1929-30 morto ad Auschwitz nel 1941. "Zhang non potrà partecipare alla serata, ma invierà un messaggio personale, per essere comunque presente seppur a distanza. Del resto, l’agenda è fitta di impegni e anche in vista di Istanbul c’è da accelerare alcune questioni".