Il Sindaco di Giugliano conferisce a Zielinski la cittadinanza italiana

Il sindaco di Giugliano in Campania (Napoli), Nicola Pirozzi, ha conferito ufficialmente la cittadinanza italiana al calciatore del Napoli Piotr Zielinski . La cerimonia si è tenuta nella sede del Comune di Giugliano. Zielinski, 29enne centrocampista polacco al Napoli dal 2016 (in Italia dal 2011, prima all'Udinese e poi all'Empoli), laureatosi campione d'Italia con gli azzurri al termine dello sorso campionato, è residente da diversi anni nella frazione Varcaturo del comune di Giugliano.

La procedura per l'ottenimento della cittadinanza italiana, che ha preso il via a ottobre con una cerimonia in Prefettura nella quale gli è stato riconosciuto il possesso dei requisiti necessari, è giunta al termine oggi con la firma del verbale di giuramento davanti al sindaco Nicola Pirozzi. Il primo cittadino giuglianese ha consegnato a Zielinski una copia della Costituzione italiana, prima di condurlo in una breve visita della casa comunale. "Non lo nascondo - scrive Pirozzi in un post pubblicato sui social - mi sono emozionato ed è stato un onore consegnare la cittadinanza italiana ad un cittadino giuglianese che ci riempie di orgoglio. Forza campione, da questo momento sei ufficialmente un cittadino italiano e Giugliano sarà sempre casa tua".