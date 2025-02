Tengo o do via Zielinski al fantacalcio? Alti e bassi, un po’ titolare e un po’, non è facile incidere giocando poco. Capiamo chi pensa di svincolarlo, ci sta anche per una ragione economica e di incasso, però saremmo per tenerlo se possibile. Al massimo scambiarlo. Se in campo, è comunque il vice rigorista insieme a Taremi, dopo Calhanoglu.