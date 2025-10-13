FC Inter 1908
Zielinski: “Inter? Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Dipende tutto da…”

Le dichiarazioni del centrocampista nerazzurra rilasciate all'indomani della vittoria della Polonia contro la Lituania
Gianni Pampinella
La vittoria per 2-0 contro la Lituania ha avvicinato la Polonia al primo posto del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Piotr Zielinski non ha nascosto le difficoltà che la sua nazionale dovrà affrontare a novembre quando ci sarà la sfida decisiva contro la capolista Olanda. "Faremo tutto il possibile per vincere questa partita. È chiaro che l'Olanda non è una squadra qualsiasi: è una delle migliori squadre d'Europa e del mondo. Sarà dura, non si può negare. I giocatori dicono sempre che bisogna lottare, ma sappiamo che non sarà facile".

Il centrocampista ha poi parlato del poco minutaggio all'Inter: "Dipende tutto dalle mie gambe. Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Abbiamo tante partite, quindi lotterò per il mio posto".

(Supersport)

