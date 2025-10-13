La vittoria per 2-0 contro la Lituania ha avvicinato la Polonia al primo posto del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Piotr Zielinski non ha nascosto le difficoltà che la sua nazionale dovrà affrontare a novembre quando ci sarà la sfida decisiva contro la capolista Olanda. "Faremo tutto il possibile per vincere questa partita. È chiaro che l'Olanda non è una squadra qualsiasi: è una delle migliori squadre d'Europa e del mondo. Sarà dura, non si può negare. I giocatori dicono sempre che bisogna lottare, ma sappiamo che non sarà facile".
Zielinski: "Inter? Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Dipende tutto da…"
Zielinski: “Inter? Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Dipende tutto da…”
Le dichiarazioni del centrocampista nerazzurra rilasciate all'indomani della vittoria della Polonia contro la Lituania
Il centrocampista ha poi parlato del poco minutaggio all'Inter: "Dipende tutto dalle mie gambe. Farò di tutto per avere più occasioni possibili. Abbiamo tante partite, quindi lotterò per il mio posto".
