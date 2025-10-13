La vittoria per 2-0 contro la Lituania ha avvicinato la Polonia al primo posto del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Piotr Zielinski non ha nascosto le difficoltà che la sua nazionale dovrà affrontare a novembre quando ci sarà la sfida decisiva contro la capolista Olanda. "Faremo tutto il possibile per vincere questa partita. È chiaro che l'Olanda non è una squadra qualsiasi: è una delle migliori squadre d'Europa e del mondo. Sarà dura, non si può negare. I giocatori dicono sempre che bisogna lottare, ma sappiamo che non sarà facile".