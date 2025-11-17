Altra serata di qualificazioni Mondiali. Alle 20.45 ci saranno sei partite dell'ultima giornata delle qualificazioni europee per i campionati del Mondo 2026.
Qualificazioni Mondiali – Zielinski titolare contro Malta, Sucic in panchina
Zielinski in campo dal 1' contro Malta, Sucic invece in panchina contro il Montenegro
Il CT della Polonia ha scelto di puntare ancora su Piotr Zielinski che partirà titolare anche contro Malta: i polacchi sono secondi nel gruppo G e praticamente certi dei playoff a meno che l'Olanda perda in casa contro la Lituania e ci sia una goleada della Polonia contro Malta.
Chi invece partirà dalla panchina è Sucic: il centrocampista dell'Inter, infatti, non è titolare nel match tra Croazia e Montenegro. I croati sono già aritmeticamente qualificati e il CT Dalic ha dato spazio a delle seconde linee, come Moro del Bologna, Vlasic del Torino e Matanovic in attacco. Panchina per Sucic, Modric e Kramaric.
