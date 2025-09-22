Tudor, l'allenatore della Juventus, si è lamentato dopo il pareggio con il Verona, arrivando a dichiarare nel post partita che avrebbe voluto "un altro arbitro". "Il rigore è una roba vergognosa, uno non vede la palla là... Non esistono questi rigori qua. Lo possono dare solo quelli che non hanno giocato mai a calcio. È una regola vergognosa. Poi rosso su Gatti che ero davanti. L’ho visto io. Mi ha detto (l'arbitro, ndr) che non l’ha caricato... Una roba mai vista un tempo, due decisioni così. Su decisioni così non so cosa dire", si era sfogato a fine partita il tecnico della Juventus. E quando la Juve si lamenta - ha fatto notare Ziliani - qualcuno corre ai ripari: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. A questo punto il giornalista sportivo ha aggiunto: "Ricordate i clamorosi mani impuniti di Danilo e Weah contro il Verona? Beh, dopo le accuse di Tudor..."