Dino Zoff, ex portiere della Juventus e dell'Italia nonchè ex ct della Nazionale, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport ha fatto il punto sul campionato di Serie A: "Metto l'Inter davanti a tutte, senza dubbio: la rosa dei nerazzurri è la più attrezzata in Italia e sono ripartiti da dove avevano lasciato. Ma credo che la lotta possa essere aperta a diverse squadre, tra le quali anche il Milan e il Napoli: la loro stagione è iniziata con qualche disavventura, ma si tratta di progetti nuovi e dispongono di tutto il tempo per piazzarsi stabilmente ai vertici. Lì dove mi aspetto anche la Juventus, naturalmente. I bianconeri vanno annoverati ogni anno tra i candidati allo scudetto quasi, per definizione, e a maggior ragione dopo gli ultimi colpi di mercato".