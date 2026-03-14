"Moise Kean è il centravanti più forte per me ad oggi ma solo se sta bene fisicamente", ammette Luca Toni

Matteo Pifferi Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 03:02)

Presente a Milano per il World Legends Padel Tour, Luca Toni, ex attaccante, ha parlato anche dei risultati negativi delle squadre italiane in Europa:

"Dobbiamo farci un esame di coscienza tutti quanti. Il Napoli è andato fuori subito, l'Inter poteva fare molto meglio ma ha perso col Bodo sia all'andata sia al ritorno, anche la Juventus è uscita.

Poi l'Atalanta è l'unica rimasta ma ha trovato davvero la squadra più forte di tutte, troppo forte. Ok magari ha sbagliato l'atteggiamento ma col Bayern la differenza è troppo evidente. Ecco farei una riflessione su tutto il calcio italiano in generale"

Chi sarà l'attaccante della Nazionale per lo spareggio?

"Moise Kean è il centravanti più forte per me ad oggi ma solo se sta bene fisicamente. Vediamo come arriverà alla partita del playoff, poi ce ne sono altri come Scamacca, vedremo, faremo scegliere a Gattuso"