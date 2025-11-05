Ecco le parole di Zola ai microfoni di Prime Video poco prima del calcio d'inizio di Inter-Kairat Almaty

Matteo Pifferi Redattore 5 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 20:24)

Stasera l'Inter affronterà il Kairat Almaty a San Siro per la quarta giornata di Champions League 2025-2026. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Gianfranco Zola ha parlato così del match del Meazza:

"Sorrido quando sento prove di maturità per l'Inter, una squadra che ha fatto due finali di Champions in tre anni. Il Kairat ha qualità, chiaro che a questi livelli emergono anche i loro punti deboli. L'Inter ha tanta qualità ma deve avere una motivazione altissima, stiamo parlando sempre di Champions.

Il Kairat non è una squadra di fenomeni con tutto il rispetto però è sempre una partita di Champions, ci vorrà la miglior Inter. Il Kairat è una squadra organizzata però il Real Madrid andava al doppio della velocità. Lautaro è un giocatore straordinario, essere conscio di essere determinante non solo per i gol questo può aiutare. Ognuno è diverso, per un attaccante non fare gol è difficile che abbia espressioni facciali giuste, è normale che ci sia quella reazione"

"Turnover? Il vantaggio è la maggiore freschezza, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Il problema è che a volte può creare problemi di identità o continuità, quando cambi tanto magari qualche giocatore ha la necessità di giocare di più prima di dare la continuità necessaria. L'Inter ha mantenuto le grandi qualità, non si raggiungono due finali in tre anni se non si hanno le qualità. L'Inter è cresciuta, ci sono più passaggi nel terzo finale di campo, le verticalizzazioni e anche il pressing offensivo, più alto e più intenso che con Inzaghi"