VIDEO / Acerbi per marcare Haaland? Cosa c’è di sbagliato nelle parole di Spalletti

Nell'ultima puntata de "La Tripletta" (guarda l'episodio integrale su YouTube), Luca Bianchin, Vincenzo D'Angelo, Luigi Garlando e Tommaso Milanese hanno discusso a lungo della doppia sfida persa dall'Italia contro la Germania nei quarti di finale di Nations League. Ecco il loro pensiero sulle parole in conferenza stampa del c.t. Luciano Spalletti, secondo cui la carta d'identità di Acerbi andrebbe presa in considerazione nell'ottica di una sua convocazione, nonostante uno degli avversari dell'Italia verso il Mondiale sarà la Norvegia di Erling Haaland, marcato in modo eccellente dal difensore dell'Inter nelle sfide con il Manchester City.