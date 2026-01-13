Daniele Adani, tramite una storia pubblicata sul suo Instagram, ha commentato così la vittoria della Juventus con la Cremonese

"Lungomare di Catania… Sole, mare, bel clima. Ieri, a teatro a Catania, pubblico caldo, show straordinario, coinvolgimento totale ed emozione unica, due ore strepitose. Ho sentito - e poi ho visto nella notte - che la Juventus ha giocato bene al calcio, ha segnato, dominato, emozionato. Ma allora si può? Si può vincere in Italia in un certo modo. Senza videini, senza cortomusini, senza ruffianini, senza servilismini, si può eh?", il commento di Adani