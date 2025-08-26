VIDEO / Ancelotti, show in portoghese: “Neymar out? Non so se abbia…”

Tempo di convocazioni per Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, che in conferenza stampa ha annunciato i 25 giocatori che affronteranno Cile e Bolivia nei due match validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tanti esperimenti, considerando che i verdeoro sono già qualificati, e soprattutto diverse esclusioni eccellenti, come quelle di Vinicius, Rodrygo e Neymar. L'ex allenatore del Real ha commentato così le sue scelte, scherzando anche sul suo rapporto con l'esterno del Santos.