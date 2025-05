VIDEO / L’aneddoto di Pellegrini: “Quando Rummenigge portò Matthäus a casa mia…”

Lutto in casa Inter: è morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, presidente del club nerazzurro dal 1984 al 1995, quando cedette la società a Massimo Moratti. Sotto la sua presidenza arrivarono a Milano i tedeschi Matthäus, Klinsmann, Brehme e soprattutto Rummenigge. E proprio con "Kalle" fu protagonista al Festival dello Sport del 2019 in un evento con Beppe Bergomi e Andrea Mandorlini per parlare dell'esperienza in nerazzurro del tedesco. Guarda l'estratto in cui Pellegrini racconta di come portò Matthäus all'Inter proprio grazie a Rummenigge