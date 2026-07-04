Il capitano è partito titolare nella sfida dei sedicesimi. In tribuna, ad assistere alla partita con moglie e figlie, c'è anche l'allenatore nerazzurro (da Instagram Adele Chivu)

Aveva detto che avrebbe cercato di stare lontano dal calcio e che si sarebbe goduto un po' la sua famiglia. Il tecnico nerazzurro ha unito le due cose: in vacanza con la famiglia a Miami, ne ha approfittato per vedere la gara della Nazionale di Scaloni: c'è Lautaro che gioca da titolare