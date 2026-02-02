Emil Audero ha raccontato le emozioni provate dopo essere stato colpito da un petardo durante Cremonese-Inter

"Questo è un messaggio per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per sapere come stavo. Sto bene, ieri avevo un forte dolore all'orecchio e la sensazione di bruciore al ginocchio. Nonostante tutto, oggi mi sono svegliato molto bene, un po' più sollevato, ho rivisto le immagini e poteva andare molto peggio veramente. Sono contento che sia andata così, purtroppo accadono ancora questi episodi, mi auguro che in futuro possano diminuire, vi ringrazio ancora per i messaggi, vi mando un abbraccio", le parole di Audero