VIDEO / Barella e Tonali le certezze, sorpresa dietro Retegui: le probabili di Italia-Estonia

Gennaro Gattuso è pronto per la sua prima panchina alla guida della Nazionale. Questa sera contro l'Estonia il ct propone un 4-2-3-1 con Barella e Tonali in mezzo al campo e unica punta Retegui. A sorpresa, dietro l'ex Atalanta, potrebbe giocare Kean.