VIDEO / Baudo e Inter-Juve durante Sanremo: “Per ora è 1-1, vi informerò”

A 89 anni è morto Pippo Baudo, per tredici volte presentatore del Festival di Sanremo tra il 1968 e il 2008. Nel 2002, quando condivise il palco con Manuele Arcuri, la serata finale della kermesse andò in onda in contemporanea alla sfida scudetto tra Inter-Juve. Baudo informò gli spettatori del risultato della partita, che finì 2-2 (doppietta di Seedorf intervallata dai gol di Trezeguet e Tudor).