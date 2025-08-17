VIDEO / Neuer, che riflessi a 39 anni: paratona a una mano in Supercoppa

I gol e gli highlights di Stoccarda-Bayern Monaco 1-2, la partita che ha assegnato ai bavaresi la Supercoppa tedesca: gol di Kane, Luis Diaz e Leweling. Decisivo anche il portiere dei campioni di Germania Manuel Neuer, che a 39 anni sfodera dei grandissimi riflessi.