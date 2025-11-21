fcinter1908 video VIDEO / Birmingham, il nuovo stadio è pura fantascienza: ecco come sarà
L’impianto, che dovrebbe essere pronto per la stagione 2030-2031, promette di rivoluzionare l’esperienza dei tifosi e ridefinire l’immagine del club.
Il Birmingham City ha rivelato il progetto del suo nuovo stadio: un’imponente struttura da 62mila posti che unisce richiami architettonici all’eredità industriale della città con tecnologie d’avanguardia