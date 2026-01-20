Al Botinero di Zanetti nasce ‘Scarpini e Scarpetta’: appuntamento da non perdere sui social del locale

Fa il suo ingresso in tutti i social e su YouTube con una Ola saporita e speziata, Scarpini e Scarpetta la nuova rubrica Foodball, per chi ha appetito di Calcio e voglia di piatti assolutamente Gourmet, il tutto condito da risate alla griglia ed un q.b. di follia generazionale, che rende il tutto, un vero e proprio prodotto televisivo da social che ne ricalca senza freni, il linguaggio veloce e irriverente ma con un ammazzacaffè mai amaro. Demo Mura e Marco Galbiati protagonisti e partners in questi Kitchen Crime Videos, raccontano dalla meravigliosa location del Botinero, ogni volta una ricetta diversa del suo variegato menù, sottolineando tra il serio ed una ironia inaspettata e assolutamente coinvolgente la qualità della cucina del prestigioso ristorante, abbinando come ciliegina, lo Story Telling di tutti gli Scarpini dei grandi campioni presenti nelle bacheche all'ingresso della casa del Pupi, accontentando tra ricette da menù uniche, battute, Quiz improbabili, nonsense, e finali a sorpresa tutti gli amanti degli Scarpini da Campione e i seguaci della Scarpetta da fare rigorosamente per lasciare il gradimento necessario ad ogni loro portata. Cibo e Calcio non sono mai stati trattati così, finalmente si può ridere a bocca piena e poi tranquilli il Conto lo paga il Botinero, ma la mancia spetta a voi, dovete solo mettere il vostro gradito mi piace. (Cerca sui social Botinero Milano)