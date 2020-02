VIDEO FCIN1908 / Dg Cagliari: “Cessione Barella? Il presidente è stato coraggioso. Nainggolan…”

Presente all’evento “Amici dei bambini” che si sta svolgendo a Milano, il dg del Cagliari, Mario Passetti. Dal palco il dirigente ha parlato della cessione di Barella all’Inter e del possibile riscatto di Nainggolan: “Il presidente è stato coraggioso perché non è banale fare una vendita come quella di Nicolò. Una grande vendita fatta nel momento giusto e nella maniera giusta. Riscatto Nainggolan? Ne parleremo tra un po’, perché no? Sta facendo un grande campionato, vedremo. È stata un’operazione molto complicata, è stata un’idea del presidente portarlo qui”.