Altra giornata di allenamenti per il turco che continua a prepararsi fisicamente alla nuova stagione e nei giorni scorsi ha mostrato gli allenamenti sul campo, in riva al mare e insieme all'ex compagno Arnautovic. Sta recuperando da un problema al polpaccio che lo ha messo ko al Mondiale per Club. Intanto tutto tace sul suo futuro dopo la prima offerta che il Galatasaray avrebbe fatto arrivare all'Inter