Incontro finito in sede tra Alejandro Camano, agente tra gli altri di Lautaro Martinez, e l'Inter: ecco le sue parole

"Abbiamo parlato della situazione dell'Inter, della prossima stagione. Tutto bene. Gila-Inter? No, Gila è alla Lazio, ha ancora 2 anni di contratto. Lautaro-Calhanoglu? Quando la partita non va bene, poi succedono cose ma tutto bene, tutto normale. L'Inter è una grande squadra. Giovani da proporre? Non ho proposto nulla, ha detto Camano