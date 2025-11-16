fcinter1908 video VIDEO / La carica del ct della Norvegia prima dell’Italia: “Se rovinate tutto…”
Il discorso del ct della Norvegia Stale Solbakken nell'allenamento di rifinitura a San Siro prima della sfida all'Italia che chiuderà il girone di qualificazione ai Mondiali. Agli scandinavi basterà non perdere con 9 gol di scarto, ma l'allenatore ci tiene a fare una bella figura davanti alla famiglia reale.