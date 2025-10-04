fcinter1908 video VIDEO / Cellulare disperso allo stadio? La soluzione dei tifosi del Galatasaray è geniale
Alcuni tifosi legano il cellulare a una sciarpa e permettono il recupero d'emergenza. La scena è tutta da ridere
Bel problema se il telefono, malauguratamente, cade nel settore sottostante mentre stai guardando la tua squadra del cuore... ma se tifi Galatasaray puoi star certo che una soluzione arriverà!