VIDEO / Cellulare disperso allo stadio? La soluzione dei tifosi del Galatasaray è geniale

Matteo Pifferi
4 ottobre

Alcuni tifosi legano il cellulare a una sciarpa e permettono il recupero d'emergenza. La scena è tutta da ridere

Bel problema se il telefono, malauguratamente, cade nel settore sottostante mentre stai guardando la tua squadra del cuore... ma se tifi Galatasaray puoi star certo che una soluzione arriverà!