VIDEO / “Chiudere la carriera a Roma?”: la risposta di Gasperini scatena le risate
Piccolo siparietto nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Como. Gian Piero Gasperini ha risposto così alla domanda sulla possibilità di chiudere la propria carriera sulla panchina giallorossa, scatenando le risate dei giornalisti.