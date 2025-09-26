Il tecnico dell'Inter si sfoga durante un allenamento ad Appiano Gentile. Alcuni tifosi presenti per un evento lo hanno ripreso

Dopo aver sentito alcuni commenti dagli spalti durante l'allenamento, Chivu si è rivolto direttamente ai tifosi. "Rispettate chi lavora, altrimenti andate a Milanello!". L'episodio: un tifoso ha commentato dagli spalti un'azione. "Adesso fallo anche domenica!", ha urlato il sostenitore dalla tribuna dopo un gol segnato dall'attaccante argentino