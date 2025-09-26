fcinter1908 video VIDEO / Chivu: “Rispettate chi lavora o andate a Milanello! Porca troia qui si…”

VIDEO / Chivu: “Rispettate chi lavora o andate a Milanello! Porca troia qui si…”

Andrea Della Sala
26 settembre

Il tecnico dell'Inter si sfoga durante un allenamento ad Appiano Gentile. Alcuni tifosi presenti per un evento lo hanno ripreso

Dopo aver sentito alcuni commenti dagli spalti durante l'allenamento, Chivu si è rivolto direttamente ai tifosi. "Rispettate chi lavora, altrimenti andate a Milanello!". L'episodio: un tifoso ha commentato dagli spalti un'azione. "Adesso fallo anche domenica!", ha urlato il sostenitore dalla tribuna dopo un gol segnato dall'attaccante argentino