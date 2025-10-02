VIDEO / Colpaccio Psg! Il 2006 Mayulu manda ko il Barça: gli highlights

Il PSG fa il colpo al Montjuïc: battuto 2-1 il Barcellona con il gol decisivo al 90’. I blaugrana erano passati avanti con Torres, ma Mayulu aveva subito rimesso in equilibrio il match prima dell’intervallo. Nella ripresa la partita sembrava destinata al pari, finché Ramos – entrato dalla panchina – non ha trovato il guizzo vincente su assist di Hakimi. Barça fermo a 3 punti, parigini in vetta a punteggio pieno.