Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha risposto alla domanda sulla condizione di Nainggolan entrato a gara in corso contro il Parma, partita terminata 2-2.

“Io non posso fare valutazioni. Nainggolan è entrato, avete visto e potete giudicare voi la prestazione. Io cerco di portare tutti nella migliore condizione. Chi ci arriva prima, chi dopo e chi non ci arriva mai. Io e lo staff ce la mettiamo tutta per mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al massimo”.