Ricardo de Burgos Bengoetxea è l'arbitro designato per la gara tra Real e Barcellona di questa sera e ha parlato delle conseguenze dopo il video pubblicato dal club madrileno che ha messo in dubbio la sua professionalità

Sembrava in forse la partecipazione della squadra di Perez alla gara di questa sera, ma ieri in una nota il club ha chiarito che sarà in campo