VIDEO / Coronavirus, Maldini: “Io e mio figlio stiamo bene. Dovremmo debellare il virus in…”

Attraverso questo video pubblicato su Instagram, Paolo Maldini, risultato positivo al Coronavirus come annunciato dal Milan sabato, ha dato aggiornamenti circa il suo stato di salute:

“Con questo video volevo ringraziare tutti coloro che hanno fatto arrivare attraverso social e messaggi il loro amore per le condizioni di salute mie e di mio figlio. Io e mio figlio stiamo bene, dovremmo debellare il virus nel giro di una settimana. Grazie per il vostro affetto che non manca mai. Io volevo ringraziare i dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari, la Protezione Civile e tutte le Forze dell’Ordine che stanno affrontando questa emergenza con il massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ancora una volta ci rendete orgogliosi di essere italiani”.