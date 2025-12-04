fcinter1908 video VIDEO / Cristiano Ronaldo sfida un portiere robot, ma…
video
VIDEO / Cristiano Ronaldo sfida un portiere robot, ma…
VIDEO / Cristiano Ronaldo sfida un portiere robot, ma…
Uno dei giocatori più forti di tutti i tempi o un portiere robot di ultima generazione? Questa la domanda che si è posto il creator Mark Rober, che ha provveduto a darsi una risposta mettendo davanti a Cristiano Ronaldo un robot capace di spostarsi a velocità impressionante sulla linea di porta. Come andrà a finire? (Instagram: @markrober).