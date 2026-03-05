fcinter1908 video VIDEO / Erano rimasti bloccati a Dubai per la guerra: D’Ambrosio e i suoi tornati a Milano
video
VIDEO / Erano rimasti bloccati a Dubai per la guerra: D’Ambrosio e i suoi tornati a Milano
00:18
L'ex Inter e la sua famiglia erano a Dubai quando l'Iran ha attaccato gli Emirati in risposta all'attacco di USA e Israele
Nei giorni scorsi la moglie del calciatore, Enza, aveva parlato dei momenti difficili con i droni che hanno terrorizzato sia loro due che i loro bimbi. Sono riusciti a tornare in Italia in queste ore, ricevuti in aeroporto da un comitato d'accoglienza formato da parenti, amici e vicini di casa