VIDEO / De Zerbi contro la mamma di Rabiot: “Dimentica due cose. Per difendere il figlio…”

Roberto De Zerbi, alla vigilia della partita contro il Paris FC è tornato a parlare dell'episodio che ha spaccato in due lo spogliatoio del Marsiglia. L'allenatore italiano ha spiegato le motivazioni dietro la sospensione - e la mossa di mettere sul mercato - di Rabiot e Rowe. Ma non solo, De Zerbi ha risposto anche alle gravi accuse lanciate dalla mamma dal centrocampista ex Juventus.