VIDEO / Ex Inter, follia di Erkin: tira uno schiaffo a un compagno e l’arbitro lo espelle

Follia in Tuchia per Caner Erkin. L'ex centrocampista dell'Inter si è reso protagonista di un episodio insolito. Durante l'ultima partita di campionato del suo Sakaryaspor, che milita nella Serie B turca ed è uscito sconfitto sul campo del Pendikspor con un netto 4-1, Erkin è stato espulso per aver tirato uno schiaffo a un compagno di squadra