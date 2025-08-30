fcinter1908 video VIDEO / Ex Inter, prima gioia per Inzaghi: ecco il suo esordio in Saudi League
video
VIDEO / Ex Inter, prima gioia per Inzaghi: ecco il suo esordio in Saudi League
VIDEO / Ex Inter, prima gioia per Inzaghi: ecco il suo esordio in Saudi League
Inizia bene l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal con la vittoria per 2-0 sull'Al Riyadh. A deciderla sono le reti di Al-Harbi, che sostituiva lo squalificato Theo Hernandez, e dell'ex Barça Malcom. Guarda gli highlights.