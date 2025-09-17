fcinter1908 video VIDEO FCIN1908 / Cerpelletti: “Nel secondo tempo entrati con un altro spirito. Tutti…”
video
VIDEO FCIN1908 / Cerpelletti: “Nel secondo tempo entrati con un altro spirito. Tutti…”
02:33
VIDEO FCIN1908 / Cerpelletti: “Nel secondo tempo entrati con un altro spirito. Tutti…”
Inizia con un pareggio la Youth League dell’Inter Primavera. La squadra di Benito Carbone pareggia 1-1 contro l'Ajax. Le parole del centrocampista Filippo Cerpelletti al termine della gara, presente anche l'inviato di FcInter1908.it Daniele Vitiello