VIDEO FCIN1908 / Eddy Veerus: “Inter? Contento di essermi ricreduto. Palestra? È follia…”

Intercettato sotto la sede dell'Inter, Eddy Veerus, cantante e grande tifoso nerazzurro, ha parlato della straordinaria stagione dell'Inter e ha toccato anche temi di mercato (Dall'inviato di FcInter1908.it Daniele Vitiello)