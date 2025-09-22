VIDEO / Follia a Old Trafford: aggredito il tifoso della sfida social “The United Strand”

Brutta disavventura per Frank Ilett, il tifoso del Manchester United creatore di The United Strand, la sfida social in cui ha deciso di non tagliarsi i capelli finché i Red Devils non vincono 5 partite di fila. Un uomo gli si è avvicinato al termine della partita contro il Chelsea aggredendolo, tirandogli i capelli e accusandolo di non essere un vero tifoso del Man United.