Questa sera a Udine l'Italia si gioca una fetta importante della qualificazione al prossimo Mondiale. Gli Azzurri saranno certi dei playoff in caso di vittoria contro Israele. Gattuso sceglie di tornare alla difesa a tre con Di Lorenzo, Mancini e Calafiori. Davanti chance dal primo minuto per Pio Esposito? Queste le probabili formazioni di Italia-Israele.