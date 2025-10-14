fcinter1908 video VIDEO / Gattuso torna alla difesa a tre, Pio Esposito dal 1′? Le probabili di Italia-Israele

video

VIDEO / Gattuso torna alla difesa a tre, Pio Esposito dal 1′? Le probabili di Italia-Israele

desc img
Gianni Pampinella
14 ottobre

VIDEO / Gattuso torna alla difesa a tre, Pio Esposito dal 1′? Le probabili di Italia-Israele

Questa sera a Udine l'Italia si gioca una fetta importante della qualificazione al prossimo Mondiale. Gli Azzurri saranno certi dei playoff in caso di vittoria contro Israele. Gattuso sceglie di tornare alla difesa a tre con Di Lorenzo, Mancini e Calafiori. Davanti chance dal primo minuto per Pio Esposito? Queste le probabili formazioni di Italia-Israele.