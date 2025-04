VIDEO / Inter, maglia dedicata a Valentino Rossi: sarà indossata col Cagliari

L'Inter indosserà una maglia molto speciale durante la partita contro del Cagliari il 12 aprile 2025. Si tratta di un'edizione del kit away 2024-25 di Nike creata in onore del 46° compleanno di Valentino Rossi e della sua grande passione per la squadra nerazzurra. Sono stati aggiunti alcuni elementi cari al motociclista: il celebre "Sole e Luna" è stato integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a celebrare il legame speciale tra Rossi e l'Inter. Tra i dettagli esclusivi della maglia, spicca il numero 46 sotto lo swoosh Nike, insieme a una seconda etichetta situata sul fondo della maglia, recante la scritta "Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi". (Instagram @inter)