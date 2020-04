VIDEO / Inter, ecco le maglie per il 2020/2021: solo la terza è “classica”

La prossima sarà una stagione di forte innovazione per il look dell’Inter. Secondo le anticipazioni, la maglia home dell’Inter 2020/21 avrà le strisce a zigzag, bianca a quadrettoni quella da trasferta. Mentre il kit europeo replicherà le righe orizzontali grigie e nere indossate durante la Coppa Uefa ’98 dove trionfarono i nerazzurri in finale a Parigi contro la Lazio. I concept del video sono stati realizzati dal kit designer Joan Goga (@elevenzerozero su Instagram).

(Gazzetta TV)