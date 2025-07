VIDEO / Messi, sembra quello del Barcellona! Doppietta clamorosa con l’Inter Miami

L'Inter Miami è tornata al successo con una netta vittoria per 5-1 contro i New York Red Bulls sabato scorso, trascinata da dal solito Leo Messi con due reti e due assist spettacolari. Il 38enne sta attraversando un periodo di forma eccezionale: ha firmato la sua sesta doppietta nelle ultime sette gare in MLS.