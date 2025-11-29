VIDEO / L’Inter ha un problema con i big match? Le 4 tendenze ricorrenti

Quest'anno l’Inter ha perso 5 partite, di cui 4 contro big del calcio italiano ed europeo. La domanda sorge spontanea: i nerazzurri hanno un problema con i big match? I dati ci dicono che in queste sconfitte ci sono state 4 tendenze quasi identiche: ecco quali