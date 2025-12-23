VIDEO / Un colpo di testa da 12 metri fa piangere l’Inter Under 23: gli highlights

L'Union Brescia batte l'Inter Under 23 (2-0) in casa grazie alle reti di Silvestri e Cazzadori, entrambi durante i minuti di recupero. Il primo gol in particolare è una meraviglia balistica: Silvestri impatta la palla con la testa ai limiti dell'area e spedisce direttamente in rete.