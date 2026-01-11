VIDEO / La Gumina show, la volée è da applausi: l’Inter U23 torna a vincere

L’Inter U23 torna al successo dopo un lungo digiuno di sei gare. Decisiva la doppietta di Nino La Gumina, già protagonista nella sfida d’andata, che permette ai nerazzurri di avere la meglio sulla Pro Patria. Inutile il gol del nuovo acquisto Desogus, con i bustocchi costretti a incassare la sesta sconfitta consecutiva.