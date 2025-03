VIDEO / Lautaro rifiata, chance per Correa: le probabili formazioni di Inter-Monza

L'Inter di Simone Inzaghi affronta il Monza di Alessandro Nesta, in una sfida che mette di fronte la prima e l'ultima della classe in Serie A. L'allenatore nerazzurro fa rifiatare Lautaro Martinez in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. In attacco, accanto a Thuram, chance per Correa. Confermato Bastoni sulla sinistra come quinto di centrocampo. Ecco le probabili formazioni di Inter-Monza