VIDEO / Lautaro-Lukaku, è telepatia: con queste giocate la coppia si candida per Istanbul

Lautaro serve Lukaku per il gol dell'1-0 con l'Atalanta, poi il belga prova per due volte a mandare in rete il compagno: nella vittoria per 3-2 con i bergamaschi i due hanno ancora una volta mostrato la lora intesa. Basterà per convincere Inzaghi a preferire il giocatore di proprietà del Chelsea a Dzeko nella finale di Istanbul contro il Manchester City?